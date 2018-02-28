Dolar iki haftanın zirvesinde

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'de faizlerin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleriyle 3.81'i aşarak iki haftanın zirvesine çıktı.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu haftaya sakin başlayan dolar/TL Powell'ın açıklamalarıyla dün önce günün en yüksek seviyesinin ardından da 14 Şubat'tan beri ilk kez 3.8167'ye yükseldi.

Dolar/TL ise dün güne başladığı 3.7850'li seviyelerden 3.8167'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:24'te 3.8095/3.8139 seviyesinde işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 4.2324/4.2378, euro/TL ise 4.6554/4.6617 seviyesinde.

Fed Başkanı Powell, dün akşam Temsilciler Meclisi'ne yaptığı konuşmada merkez bankasının faizlerde kademeli artırım tutumunda değişiklik olmadığına işaret etti. Ancak siyasetçilerin sorularına verdiği yanıtlarda ekonomik büyümenin güçlendiğini ifade etmesinin ardından bu yıl üç yerine dört faiz artırım yapılacağı yönündeki fiyatlama kuvvetlendi.

Powell sorulara verdiği yanıtlarda, "Aralık ayındaki toplantıdan bu yana olan gelişmeleri hesaba katarak Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikası tahminlerimizi hazırlayacağız... Kendi açımdan bakınca enflasyonun hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşüme olan güvenimi artıracak bazı veriler gördük. Ayrıca dünya çapında güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğunu gördük" dedi.