Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)

Yeni haftaya 5.43 seyiyesinden başlayan dolar/TL pazartesi günü yüzde 25'i aşan enflasyon ve Moody's'in vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten raporuyla 5.47'nin üzerine çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.30'a kadar inen kur dün akşam yeniden 5.41'i görmüştü.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU
Dolar, ABD'deki seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte euro ve yen karşısında volatil seyir izliyor. Yatırımcılar Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde olmasının yasama tarafında tıkanıklığa yol açıp açmayacağını değerlendiriyor.
Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.35 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.14 civarında seyrediyor.
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