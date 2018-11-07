FİNANS

Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 07.11.2018 08:29 | Son Güncelleme

ABD'deki seçim sonuçlarına dolar ve euro'nun nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Yeni haftaya 5.43 seyiyesinden başlayan dolar/TL, 7 Kasım 2018 bugüne 5.35 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6.14 civarında seyrediyor. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)

Yeni haftaya 5.43 seyiyesinden başlayan dolar/TL pazartesi günü yüzde 25'i aşan enflasyon ve Moody's'in vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten raporuyla 5.47'nin üzerine çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.30'a kadar inen kur dün akşam yeniden 5.41'i görmüştü.

ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Dolar, ABD'deki seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte euro ve yen karşısında volatil seyir izliyor. Yatırımcılar Kongre'nin iki kanadının farklı partilerin kontrolünde olmasının yasama tarafında tıkanıklığa yol açıp açmayacağını değerlendiriyor.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.35 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.14 civarında seyrediyor.

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridiDöviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar lira 7 kasım dolar yorumları euro dolar kaç lira

En Çok Okunan Haberler

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Motorindeki indirim ÖTV’ye takıldı

Motorindeki indirim ÖTV’ye takıldı

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRUMP KAZANDI SAYILIR.CUMHURİYETÇİLER 36 SANDALYEYE SAHİP OLDU.EĞER DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU SAĞLASAYDI TRUMP UN İŞİ ZORDU.DOLAYISIYLA PİYASALAR RAHATLAYACAKTIR.DOLAR DÜŞER,BORSA ÇIKAR. BÖYLE DİYORLARDI. DİYEYİM.KİMLER Mİ? DİYORDU EKONOMİSTLER.YANİ HERKES DİYELİM.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları

Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi

Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler

Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.