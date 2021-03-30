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Dolar kaç TL oldu? İşte Merkez Bankası Başkanının açıklamasının ardından Dolar ve Euro’da son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 30.03.2021 15:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından dolar 8,47 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Geçtiğimiz hafta bitimine kadar ise dolar düşüş eğilimine geçiş yapmıştı. 29 Mart gece saatlerinde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Mustafa Duman’ın atanması sonrası ise Dolar, 8,45 seviyelerine kadar yükseldi.

Güne 8,07 civarında başlayan Amerikan doları, 8,45 civarına yükselmesinin ardından, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarından sonra 8,35 TL seviyesine kadar geriledi. Euro ise güne 9,64 TL ile başlamasının ardından yükselerek 9,82 seviyesine geldi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NDAN FAİZ AÇIKLAMASI
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." dedi. Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğunun farkındayım.
Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. TL'nin itibarını sağlayacağız. İletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaf bir şekilde aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağız." Dedi.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,19 ile başlayan Amerikan Doları kuru, anlık olarak %1,85 artışla 8,35liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,0015, en yüksek 8,22 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,19 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,3512 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,64 TL ile başlayan Euro kuru, anlık olarak %1,67 artışla 9,82 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,45, en yüksek 9,68 seviyelerini gören Euro, günü 9,66 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,82 TL'ye karşılık gelmektedir.
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