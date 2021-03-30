Dolar kaç TL oldu? İşte Merkez Bankası Başkanının açıklamasının ardından Dolar ve Euro’da son durum

Güne 8,07 civarında başlayan Amerikan doları, 8,45 civarına yükselmesinin ardından, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarından sonra 8,35 TL seviyesine kadar geriledi. Euro ise güne 9,64 TL ile başlamasının ardından yükselerek 9,82 seviyesine geldi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU’NDAN FAİZ AÇIKLAMASI TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." dedi. Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğunun farkındayım.

Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. TL'nin itibarını sağlayacağız. İletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaf bir şekilde aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağız." Dedi.

DOLAR NE KADAR? Güne 8,19 ile başlayan Amerikan Doları kuru, anlık olarak %1,85 artışla 8,35liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,0015, en yüksek 8,22 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,19 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,3512 TL'ye karşılık gelmektedir.