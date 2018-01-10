FİNANS

Dolar kritik eşiği aştı

10 Ocak 2018 14:56

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışa paralel dolar/TL 3,80'in üzerini gördü.

Dolar kritik eşiği aştı

Haftaya 3.73 ile 2017 Ekim sonundan bu yana en düşük gördüğü en düşük seviyeye yakın başlayan kur, bugün 3.80'nin üzerine tırmandı.

Bugün doları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, petrol fiyatlarının 69 dolar seviyesini aşması TL üzerinde baskıya neden oldu. Öte yandan uzmanlar, bu hafta dolarda görülen sakin toparlanmaya kurun sert tepki verdiğini söyledi.

Uzmanlar, İdlib'le ilgili gelişmelerin jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini de ifade ederek haber akışının yakından takip edildiğini kaydetti.

Dolar/TL saat 14:00'da 3.7970'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5600 ve sterlin/TL 5.1480 seviyesinde yer aldı.


BIST 100 geriledi

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Güne 114.812 puandan başlayan endeks, aynı dakikalarda yüzde 1,42 düşüşle 113.400 seviyesinden işlem gördü.
 

Enflasyon belirleyici olacak

Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

 

 


 

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