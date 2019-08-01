Dolar kuru 1 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 1 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
1 Ağustos sabahı saat 06.47 itibari ile dolar kuru 5,5741 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 58 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 540 puanı ve en yüksek 103 bin 66 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.5 düşüşle 102 bin 172 puana geriledi.
BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.59 düşüşle 147 bin 300 puanda başladıktan sonra en düşük, 145 bin 892 puanı ve en yüksek 148 bin 569 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 0.18 artışla 147 bin 572 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.77 düşüşle yüzde 15.4’e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bileşik faizi yüzde 0.31 düşüşleyüzde 15.98 düzeyindeler.
DOLAR, EURO VE STERLİN
Dolar en düşük 5.5101 lira ve en yüksek 5.5644 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,
Euro en düşük 6.1537 lira ve en yüksek 6.2095 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,
Sterlin en düşük 6.7130 lira ve en yüksek 7.7999 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem gördü.
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