Dolar kuru 1 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 1 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,70 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 98 bin 171 ve en yüksek 99 bin 201 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapandı.

Tahvil/bono piyasasında, gösterge 10 yıllık tahvilde, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.28 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.05, valörde son işlem yüzde 12.84 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 13.02 düzeyindeyken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.65 oldu.

Gün sonu işlemlerinde;