FİNANS

Dolar kuru 12 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 12.11.2019 07:37 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 12 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 12 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 12 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

12 Kasım itibari ile dolar kuru 5,77 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.03 düşüşle 103 bin 118 puanda tamamladı. BIST100 güne yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü başlayacak ABD ziyaretinin yanında, Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler yeni haftanın ilk işlem gününü hafif yükselişlerle tamamladı.

Kapanışa doğru;

  • dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7953 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3444 lira ve en yüksek 6.3951 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.3707 lira ve en yüksek 7.4550 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem gördü.
Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar döviz kuru 12 kasım dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Ramazan bayramı ne zaman? İşte 2020 resmi tatil günleri!

Ramazan bayramı ne zaman? İşte 2020 resmi tatil günleri!

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Yargıtay'dan önemli karar! Bunu yapan tazminat alamıyor

Yargıtay'dan önemli karar! Bunu yapan tazminat alamıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Faiz kararına dolardan ilk tepki

Faiz kararına dolardan ilk tepki

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 11 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 8 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 7 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 6 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 5 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 4 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.