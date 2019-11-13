Dolar kuru 13 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 13 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

13 Kasım itibari ile dolar kuru 5,77 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 103 bin 452 puanı ve en yüksek 104 bin 428 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 103 bin 972 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.61 olan bileşik getiri, dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.61, valörde son işlem yüzde 12.57 oldu.