FİNANS

Dolar kuru 14 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 14.10.2019 06:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve ABD'den yapılan açıklamalarla yukarı yönlü seyreden dolar, yeni haftaya nasıl başladı? İşte 14 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 14 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 14 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,89 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...
'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar kuru Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolarda son durum! (11 Ekim Cuma dolar kuru)

Hareketlilik devam ediyor! Dolar bu sabah...

Barış Pınarı Harekatı başladı! Dolar operasyon sonrası güne nasıl başladı? (10 Ekim dolar kuru)

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

Harekat sonrası dolarda son durum

Harekat sonrası dolarda son durum

Dolar kuru 9 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

8 Ekim dolar ne kadar? (Trump'ın açıklamaları sonrası dolarda son durum)

Trump'ın açıklaması sonrası dolarda son durum

Dolar kuru 7 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

ABD'nin açıklamasının ardından gözler dolarda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.