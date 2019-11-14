Dolar kuru 14 Kasım: Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Piyasaların yakından takip ettiği kritik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşme sonrası basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu. Erdoğan terörle mücadele konusunda "Bizim mücadelemiz tamamen teröristlerledir. Teröristin ırkı, dini, vatanı olmaz. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz." ifadelerini kullandı.

Peki tüm dünyanın yakından takip ettiği kritik görüşmeler sonrası dolar/TL güne nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?

14 Kasım 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7686 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.7448 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3262 lira ve en yüksek 6.3704 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3780 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem gördü.



