FİNANS

Dolar kuru 14 Kasım: Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 14.11.2019 07:30 | Son Güncelleme

Piyasalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelere odaklanmıştı. Peki ABD'deki kritik görüşme sonrası dolar/TL 14 Kasım perşembe bugüne nasıl başladı? İşte 14 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 14 Kasım: Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Piyasaların yakından takip ettiği kritik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşme sonrası basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu. Erdoğan terörle mücadele konusunda "Bizim mücadelemiz tamamen teröristlerledir. Teröristin ırkı, dini, vatanı olmaz. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz." ifadelerini kullandı.

Peki tüm dünyanın yakından takip ettiği kritik görüşmeler sonrası dolar/TL güne nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?

14 Kasım 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7686 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

Altın fiyatları 14 Kasım: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatıAltın fiyatları 14 Kasım: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.7448 lira ve en yüksek 5.7818 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3262 lira ve en yüksek 6.3704 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3780 lira ve en yüksek 7.4337 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem gördü.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar erdoğan Trump abd dolar kuru 14 kasım dolar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı! İşte başvuru şartları

'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı! İşte başvuru şartları

12 saatlik yol 2 saate inecek!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Faiz kararına dolardan ilk tepki

Faiz kararına dolardan ilk tepki

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 13 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 12 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 11 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 8 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 7 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 6 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.