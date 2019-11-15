Dolar kuru 15 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 15 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

15 Kasım itibari ile dolar kuru 5.75 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) dün güne yüzde 0.50 düşüşle 104 bin 306 puanda başladı. Çarşamba gününe 0.07 artışla 104 bin 49 puandan başlayan BIST100, dün ise günü yüzde 0.82 artışla 104 bin 828 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek sırasıyla, 12.47 ve 12.22 seviyesinde sabit kaldı.