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Dolar kuru 15 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 15.11.2019 07:10 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 15 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 15 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 15 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

15 Kasım itibari ile dolar kuru 5.75 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) dün güne yüzde 0.50 düşüşle 104 bin 306 puanda başladı. Çarşamba gününe 0.07 artışla 104 bin 49 puandan başlayan BIST100, dün ise günü yüzde 0.82 artışla 104 bin 828 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek sırasıyla, 12.47 ve 12.22 seviyesinde sabit kaldı.

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanması konusundaki belirsizliklere bağlı olarak, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne dünkü düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde,

  • dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7793 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3101 lira ve en yüksek 6.3663 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.3692 lira ve en yüksek 7.4315 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem gördü.
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