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Dolar kuru 16 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.08.2019 07:34 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 16 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 16 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 16 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:30 itibari ile dolar kuru 5,56 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Haftaya yüzde 0.91 düşüşle 98 bin 504 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 508 puanı ve en yüksek 98 bin 531 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.84 düşüşle 96 bin 579 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.21 düşüşle 142 bin 592 puanda başladıktan sonra en düşük 136 bin 595 puanı ve en yüksek 142 bin 673 puanı gördükten sonra günü yüzde 5.27 düşüşle 136 bin 738 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.98 ve yüzde 15.22 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.5446 lira ve en yüksek 5.6173 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.1898 lira ve en yüksek 6.2669 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.7031 lira ve en yüksek 6.7904 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem gördü.

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