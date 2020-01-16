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  4. Dolar kuru 16 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar kuru 16 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.01.2020 07:31 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 16 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 16 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 16 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

16 Pcak 07.30 itibari ile dolar kuru YYYY TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.885.89 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 6.5659 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.6516 lira ve en yüksek 7.6810 lirayı gördükten sonra 7.65-7.66 lira aralığında işlem gördü.

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