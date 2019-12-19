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Dolar kuru 19 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 19.12.2019 07:20 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 19 Aralık için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 19 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 19 Aralık 07.00 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

19 Aralık itibari ile dolar kuru, 5,9238 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9213 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5924 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7639 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.

MERKEZ’DEN 12 PUAN İNDİRİM

TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin de reel faizi düşürmesi, TL’nin benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Analistler TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından TL’nin sunduğu reel faizin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde kalması nedeniyle reel faiz kalkanının aşındığı bir ortamda gündeme gelen ABD’nin yaptırım konusunun TL varlıkları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

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