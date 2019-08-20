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Dolar kuru 20 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 20.08.2019 07:33 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 20 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 20 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 20 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:30 itibari ile dolar kuru 5.64 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Merkez Bankası zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren kararının ardından, dolar 5.65 liranın üzerine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir" denildi.

Merkez Bankası açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası kararı öncesi 5.5950 lirada işlem göre dolar, karar sonrası 5.6603 liraya kadar yükseldi.

Güne yüzde 0.8 artışla 96 bin 501 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 99 puanı ve en yüksek 96 bin 372 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.47 düşüşle 95 bin 286 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 137 bin 411 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 864 puanı ve en yüksek 134 bin 667 puanı gördükten sonra yüzde 1.06 düşüşle 131 bin 328 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.90 artışla yüzde 15.98 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.26 artışla yüzde 15.59 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.5598 lira ve en yüksek 5.6603 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.1740 lira ve en yüksek 6.2866 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.7600 lira ve en yüksek 6.8635 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.
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