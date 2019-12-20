Dolar kuru 20 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 20 Aralık 07.00 tibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

20 Aralık itibari ile dolar kuru 5,9410 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.9006 lira ve en yüksek 5.9428 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5795 lira ve en yüksek 6.6207 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.7381 lira ve en yüksek 7.8008 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyordu.



