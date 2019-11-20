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Dolar kuru 20 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 20.11.2019 06:55 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 20 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 20 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 20 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

20 Kasım itibari ile dolar kuru 5,70 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.33 artışla 107 bin 196 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 633 puanı görse de, artan risk iştahının etkisiyle gün içinde 107 bin 769 puana kadar çıktı ve günü yüzde 0.64 artışla 107 bin 528 puanda kapattı.

Açılışta yüzde 0.25 artışla 151 bin puana yükselen BIST Bankacılık Endeksi de 151 bin 839 puana kadar çıktı.

Pazartesi günü işlem gerçekleşmeyen gösterge 10 yıllık tahvilde Salı günü valörde son işlem yüzde 12.22 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 12.01 seviyesinde olan bileşik getiri Salı günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.07 oldu.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliğin yanında, Çin'in 2015 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesinin, küresel risk iştahını desteklemesinin ardından, dövizler yeni güne hafif düşüşle başladı ve dolar gün boyu 5.71 - 5.73 lira aralığında hareket etti. Piyasalarda ayrıca, Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisinin de etkili olması bekleniyor. Merkez Bankası, son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e indirdi.

Kapanışa doğru işlemlerde;

  • dolar en düşük 5.6938 lira ve en yüksek 5.7483 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2912 lira ve en yüksek 6.3904 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.3667 lira ve en yüksek 7.4464 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında hareket etti.
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