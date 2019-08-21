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Dolar kuru 21 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.08.2019 06:56 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 21 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 21 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 21 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,72 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.18 artışla 95 bin 461 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 314 puanı ve en yüksek 96 bin 583 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.78 artışla 96 bin 31 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.16 düşüşle 130 bin 890 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 432 puanı ve en yüksek 134 bin 397 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 artışla 132 bin 97 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.25 artışla yüzde 16.50 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.30 artışla yüzde 16.26 düzeyine yükseldi.

Dolar, Merkez Bankası'nın kredi büyümesini teşvik eden ve kamu bankalarına 20 milyar liranın üzerinde likidite artışı sağlaması beklenen zorunlu karşılık adımının ardından, yaklaşık bir ayın en yüksek düzeyi olan 5.7490 lirayı gördü.

Merkez Bankası Pazartesi günü, zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıklara ödenen faizleri/nemaları lira kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar zorunlu karşılık oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylece kredi büyümesi Merkez Bankası tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak.

Zorunlu karşılık oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Öte yandan yine kriterleri karşılayan bankalar Merkez Bankası'nda tuttukları lira, zorunlu karşılıklar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

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