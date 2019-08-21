Dolar kuru 21 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 21 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,72 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.18 artışla 95 bin 461 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 314 puanı ve en yüksek 96 bin 583 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.78 artışla 96 bin 31 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.16 düşüşle 130 bin 890 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 432 puanı ve en yüksek 134 bin 397 puanı gördükten sonra yüzde 0.76 artışla 132 bin 97 puana yükseldi.