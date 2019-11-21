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Dolar kuru 21 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.11.2019 07:55 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 21 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 21 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 21 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

21 Kasım 08.00 itibari ile dolar kuru 5,7005 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Döviz piyasalarında;

  • dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2916 lira ve en yüksek 6.3356 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.3403 lira ve en yüksek 7.3917 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem gördü.

  • TCMB’NİN SON PPK’SI BEKLENİYOR

    • Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

    Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini, ancak son dönemde TL’de volatilitenin ise oldukça azalmış olduğuna dikkat çekiyorlar.

    TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.

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