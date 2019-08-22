Dolar kuru 22 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 22 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:30 itibari ile dolar kuru 5,73 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.14 artışla 96 bin 763 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 262 puanı ve en yüksek 96 bin 453 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.53 düşüşle 95 bin 522 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.14 artışla 132 bin 280 panda başladıktan sonra en düşük 130 bin 494 puanı ve en yüksek 132 bin 775 puanı gördükten sonra yüzde 0.65 düşüşle 131 bin 237 puanda.