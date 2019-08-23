FİNANS

Dolar kuru 23 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 23.08.2019 07:12 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 23 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 23 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 23 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

23 Ağustos 07.00 itibari ile dolar kuru 5,7677 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.7094 lira ve en yüksek 5.7903 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3370 lira ve en yüksek 6.4390 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.9358 lira ve en yüksek 7.0914 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem gördü.
PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar 23 ağustos dolar

En Çok Okunan Haberler

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

10 liranın altına düşerse müdahale edilecek

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

İstanbul’da icradan satılık hastane

İstanbul’da icradan satılık hastane

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 22 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 21 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 20 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 16 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar kuru 15 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Bayram sonrası dolarda son durum

Dolar kuru 9 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.