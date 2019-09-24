Dolar kuru 24 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 24 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,72 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.21 artışla 100 bin 445 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 583 puanı ve en yüksek 100 bin 716 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.19 düşüşle 100 bin 47 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 140 bin 911 puanı ve en yüksek 143 bin 24 puanı gördükten sonra yüzde 0.02 artışla 141 bin 578 puanda kapandı.