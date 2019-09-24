Dolar kuru 24 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 24 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,72 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Dün güne yüzde 0.21 artışla 100 bin 445 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 583 puanı ve en yüksek 100 bin 716 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.19 düşüşle 100 bin 47 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 140 bin 911 puanı ve en yüksek 143 bin 24 puanı gördükten sonra yüzde 0.02 artışla 141 bin 578 puanda kapandı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.82 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.89 düzeyine geriledi.
Dolar en düşük 5.7120 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında, euro en düşük 6.2758 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında, sterlin en düşük 7.1075 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem gördü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum