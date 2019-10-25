Dolar kuru 25 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.04'de 5.7661/5.7680 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

Euro en düşük 6.3791 lira ve en yüksek 6.4355 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4601 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem gördü.

