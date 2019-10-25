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Dolar kuru 25 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.10.2019 07:16 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirmesinin ardından dolar/TL hareketlendi. Peki dolar da son durum nedir? İşte 25 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 25 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.04'de 5.7661/5.7680 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

Euro en düşük 6.3791 lira ve en yüksek 6.4355 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4601 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem gördü.

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