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Dolar kuru 25 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.09.2019 07:03 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 25 Eylül için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 25 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 25 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,69 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 1.35 artışla 101 bin 375 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 375 puanı ve en yüksek 102 bin 236 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.83 artışla 101 bin 846 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 143 bin 862 puanı ve en yüksek 146 bin 240 bin puanı gördükten sonra kapanış işlemlerinde yüzde 2.72 artışla 145 bin 275 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.55 düşüşle yüzde 14.59 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.08 düşüşle yüzde 14.58 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde:

  • dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2419 lira ve en yüksek 6.2945 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.0583 lira ve en yüksek 7.1353 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem gördü.

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