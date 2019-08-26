Dolar kuru 26 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL? (Dolarda sert yükseliş-dolar neden yükseldi)

Dolarda sert yükseliş... Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,30 seviyelerine geldi. Kısa süre içerisinde dolar yeniden 5.80 seviyesinde dengelendi. Dolar'daki bu ani yükseliş sosyal medyada trend topic oldu.

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert değer kaybına yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekerken, vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki dolar da son durum nedir? İşte 26 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR NE KADAR?

07.25 itibari ile dolar kuru 5.8062 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.





