FİNANS

Dolar kuru 26 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL? (Dolarda sert yükseliş-dolar neden yükseldi)

DOVİZ HABERLERİ  | 26.08.2019 07:31 | Son Güncelleme

Dolardaki ani yükseliş ve ardından gelen düşüş yatırımcıları şaşırttı. Gece yarısı 5.80 seviyesinde seyreden dolar Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra hızla yükselerek saniyeler içinde 6.30 seviyesini gördü. Dolar, daha sonra gün içindeki eski seviyelerine döndü. Dolardaki ani değişiklik sonrası herkes 'dolar ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Ağustos bugün dolardaki son durum...

Dolar kuru 26 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL? (Dolarda sert yükseliş-dolar neden yükseldi)

Dolarda sert yükseliş... Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,30 seviyelerine geldi. Kısa süre içerisinde dolar yeniden 5.80 seviyesinde dengelendi. Dolar'daki bu ani yükseliş sosyal medyada trend topic oldu.

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert değer kaybına yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekerken, vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki dolar da son durum nedir? İşte 26 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR NE KADAR?

07.25 itibari ile dolar kuru 5.8062 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

dolar ne akdar

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolarda son durum son dakika dolar neden yükseldi

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

İstanbul Havalimanı'na dev yatırım!

İstanbul Havalimanı'na dev yatırım!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dolarda yatay seyir! İşte son durum

Dolarda yatay seyir! İşte son durum

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 23 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 22 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 21 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 20 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 16 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar kuru 15 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Bayram sonrası dolarda son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.