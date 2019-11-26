Dolar kuru 26 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 25 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
26 Kasım itibari ile dolar kuru 5.74 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler izlenirken, iç piyasada da, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor. Dün erken saatlerde yatay hareket eden döcvizler yönünü hafif yukarıya çevirdi.
Güne yüzde 0.57 artışla 107 bin 193 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 105 bin 222 puanı ve en yüksek 107 bin 846 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 1.00 düşüşle 105 bin 519 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.05 artarak 12.53 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstemeyerek 11.86 düzeyinde.
dolar en düşük 5.7051 lira ve en yüksek 5.7489 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,
euro en düşük 6.2928 lira ve en yüksek 6.3331 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,
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