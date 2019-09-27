Dolar kuru 27 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 27 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,67 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.29 artışla 102 bin 913 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 913 puanı ve en yüksek 103 bin 120 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.66 düşüşle 101 bin 940 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 artışla 148 bin 417 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 580 puanı ve en yüksek 149 bin 94 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 düşüşle 145 bin 609 puana geriledi.