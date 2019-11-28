Dolar kuru 28 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 28 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
Dolar/TL geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olağan 5.6855’e kadar geriledikten 5.70 etrafında oldukça dar bantta seyretmişti. Türkiye’nin S-400 sistemlerini test edeceği haberi sonrasında ise dolar/TL önce 5.75’in üzerine ardından da bu sabah itibarıyla 5.7780'e kadar yükseldi.
ABD İLE İLİŞKİLER YAKINDAN İZLENİYOR
ABD Türkiye’ye, S-400’den vazgeçmesi için çağrıda bulunurken Türkiye ise bunun söz konusu olmadığı mesajı veriyor.
Piyasalarda ise iki ülke arasındaki ilişkiler bir süredir daha yakından izlenirken bu süreç TL’de bazen baskı bazen ise sert kazançlar yaratabiliyor.
YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.
TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.
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