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  4. Dolar kuru 31 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar kuru 31 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 31.12.2019 07:10 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 31 Aralık için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 31 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 31 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

31 Aralık itibari ile dolar kuru 5.95 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra, yüzde 0.94 yükselişle 114 bin 754 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 artışla 161 bin 298 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 düşüşle 12.26 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise 0.68 düşüşle 11.69 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru;

  • dolar en düşük 5.9399 lira ve en yüksek 5.9539 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7776 lira ve en yüksek 7.8197 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem gördü.
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