Dolar kuru 4 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 4 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
4 Aralık itibari ile dolar kuru 5.74 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Güne yüzde 0.12 düşüşle 107 bin 873 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 107 bin 583 puanı ve en yüksek 108 bin 253 puanı gördükten sonra, gün ortası yüzde 0.17 artışla 108 bin 192 puana yükseldi.
BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.14 düşüşle 150 bin 125 puanda başladıktan sonra, en düşük 149 bin 801 puanı ve en yüksek 151 bin 88 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 artışla 150 bin 824 puanda kapattı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.65 düşüşle yüzde 12.32’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.25 düşüşle yüzde 12.16’ya geriledi.
dolar en düşük 5.7372 lira ve en yüksek 5.7571 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,
euro en düşük 6.3572 lira ve en yüksek 6.3784 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
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