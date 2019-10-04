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Dolar kuru 4 ekim: Enflasyon verileri sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.10.2019 07:41 | Son Güncelleme

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara inmesinin ardından gözler piyasalardaki hareketlere çevrildi. Enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar ve vatandaşlar 'Dolarda son durum nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 4 ekim: Enflasyon verileri sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu ve Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara indi.

TÜFE'de 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

Peki açıklanan enflasyon verileri sonrası bugün yani 4 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

4 ekim itibari ile dolar kuru 5.6926 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

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DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2126 lira ve en yüksek 6.2755 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.9658 lira ve en yüksek 7.0819 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem gördü.
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