Dolar kuru 4 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 4 Eylül 07.30 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

4 Eylül 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7280 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7363 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2872 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9082 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında işlem gördü.



