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Dolar kuru 5 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 05.08.2019 07:16 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 5 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 5 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 5 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

5 Ağustos itibari ile dolar kuru 5.61 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GEÇEN CUMA PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

  • İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 43.1 puandan, 45.1 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

  • Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 0.7 yükseldi.

  • Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 2.6 yükseldi.

ABD

  • Tarımdışı istihdam değişimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 193 bin kişiden, 164 bin kişiye geriledi.

  • İşsizlik oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 3.7 düzeyinde sabit kaldı.

  • Ortalama saatlik kazançlar Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3’lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.

  • İşgücüne katılım oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 62.9’dan, yüzde 63’e yükseldi.

  • Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.3 milyar dolar açıktan, 55.2 milyar dolar açığa geriledi.

  • Fabrika siparişleri Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 1.3’lük düşüş sonrasında yüzde 0.6 yükseldi.

  • Michigan Üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 98.2 puandan, 98.4 puana yükseldi.
    • Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
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