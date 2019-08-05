Dolar kuru 5 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 5 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

5 Ağustos itibari ile dolar kuru 5.61 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

GEÇEN CUMA PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA



Birleşik Krallık

İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 43.1 puandan, 45.1 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 0.7 yükseldi.

Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 2.6 yükseldi.

ABD

