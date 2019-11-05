Dolar kuru 5 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 5 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

5 Kasım itibari ile dolar kuru 5,73 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesinden pozitif etkilenen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) günü 100 bin puanın üzerinde tamamladı.

Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı.