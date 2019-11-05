Dolar kuru 5 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 5 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
5 Kasım itibari ile dolar kuru 5,73 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesinden pozitif etkilenen Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) günü 100 bin puanın üzerinde tamamladı.
Güne 0.82 artışla 99 bin 267 puandan başlayan BIST100, en düşük 99 bin 144 puanı ve en yüksek 98 bin 463 puanı gördükten sonra, haftanın ilk gününü yüzde 1.65 artışla 100 bin 87 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 138 bin 22 puanı ve en yüksek 139 bin 925 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.98 artışla 139 bin 457 puandaydı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.94 düşüşle 12.63 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 3.03 düşerek 12.16 düzeyine geriledi.
Kapanışa doğru işlemlerde;
dolar en düşük 5.6839 lira ve en yüksek 5.7157 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,
euro en düşük 6.3538 lira ve en yüksek 6.3837 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
Okuyucu Yorumları 0 yorum