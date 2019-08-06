Dolar kuru 6 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 6 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

6 Ağustos 07.00 itibari ile dolar kuru 5,5586 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

5 Ağustos Pazartesi Dolar en düşük 5.5295 lira ve en yüksek 5.6197 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

Euro en düşük 6.1625 lira ve en yüksek 6.2544 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.7293 lira ve en yüksek 7.8270 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem gördü.

