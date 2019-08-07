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Dolar kuru 7 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.08.2019 07:17 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 7 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 7 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 7 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:15 itibari ile dolar kuru 5.53 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 823 puanı ve en yüksek 100 bin 58 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.92 artışla 99 bin 584 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.52 artışla 142 bin 323 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 323 puanı ve en yüksek 144 bin 877 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.80 artışla 143 bin 956 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 15.53’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 artışla yüzde 16.11’e yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

  • Dolar en düşük 5.5133 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.52 - 5.53 lira aralığında,

  • Euro en düşük 6.1646 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

  • Sterlin en düşük 6.7137 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.
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