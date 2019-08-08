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Dolar kuru 8 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 08.08.2019 07:30 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 8 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 8 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 9 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

07:25 itibari ile dolar kuru 5,48 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.45 artışla 100 bin 29 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 723 puanı ve en yüksek 100 bin 178 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 86 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.74 artışla 145 bin 23 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 754 puanı ve en yüksek 146 bin 99 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.58 düşüşle 143 bin 116 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.0 düşüşle yüzde 15.22’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.74 düşüşle yüzde 15.99’a geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

  • dolar en düşük 5.4712 lira ve en yüksek 5.5352 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.1310 lira ve en yüksek 6.2093 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 6.6510 lira ve en yüksek 6.7340 lirayı gördükten sonra 6.66 – 6.67 lira aralığında işlem görüyor.

Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) eski Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası'nın başına geçecek olması nedeniyle, Avrupa'nın IMF adayı olarak Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva'nın sunulmasını kararlaştırdı. Ancak AB içinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği aday olan Georgieva'nın, Amerikan üniversitelerinde eğitim görmesi ve Dünya Bankası'nda çalışması, "Trump'ın ekonomi politikalarına karşı yeterince durabilecek mi ?" ya da "Euro Grubu'nun sözcüsü olabilecek mi?" tartışmalarını başlattı. Fransız Le Figaro gazetesi, Macron'un adayının seçilmesini Avrupa için bir "Pirus Zaferi" yani rakibin işine daha çok yarayacak bir zafer olarak değerlendirdi.

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