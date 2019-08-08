Dolar kuru 8 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 9 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

07:25 itibari ile dolar kuru 5,48 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.45 artışla 100 bin 29 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 723 puanı ve en yüksek 100 bin 178 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 86 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.74 artışla 145 bin 23 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 754 puanı ve en yüksek 146 bin 99 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.58 düşüşle 143 bin 116 puanda tamamladı.