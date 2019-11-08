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Dolar kuru 8 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 08.11.2019 07:31 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 8 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 8 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 8 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

8 Kasım itibari ile dolar kuru 5,75 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne 0.66 artışla 101 bin 812 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 101 bin 812 puanı ve en yüksek 103 bin 281 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.37 artışla 103 bin 544 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 370 puanı ve en yüksek 144 bin 680 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.80 artışla 144 bin 680 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.62 düşüşle 12.72 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.82 düşerek 12.10 düzeyine geriledi.

  • dolar en düşük 5.7330 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3478 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.3556 lira ve en yüksek 7.4126 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem gördü.
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