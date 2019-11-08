Dolar kuru 8 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 8 Kasım itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

8 Kasım itibari ile dolar kuru 5,75 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne 0.66 artışla 101 bin 812 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 101 bin 812 puanı ve en yüksek 103 bin 281 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.37 artışla 103 bin 544 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 370 puanı ve en yüksek 144 bin 680 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.80 artışla 144 bin 680 puana yükseldi.