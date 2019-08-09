Dolar kuru 9 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 9 Ağustos saat 08.00 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
9 Ağustos itibari ile dolar kuru 5,4757 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Güne yüzde 1.09 artışla 99 bin 124 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 852 puanı ve en yüksek 99 bin 332 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.17 artışla 99 bin 208 puanda tamamladı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Perşembe günü açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, finansal yatırım araçları arasında Temmuz’da en yüksek getiriyi yüzde 5.89 ile Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kazandırırken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.29 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 144 bin 930 puanda başladıktan sonra, en düşük 141 bin 479 puanı ve en yüksek 145 bin 303 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.57 artışla 143 bin 928 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 düşüşle yüzde 15.10’a, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 4.82 düşüşle yüzde 15.22’ye geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.4494 lira ve en yüksek 5.5149 lirayı gördükten sonra, 5.45 - 5.46 lira aralığında,
euro en düşük 6.1223 lira ve en yüksek 6.1942 lirayı gördükten sonra, 6.13 – 6.14 lira aralığında,
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