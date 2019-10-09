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Dolar kuru 9 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 09.10.2019 07:18 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 9 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 9 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 9 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

9 Ekim itibari ile dolar kuru 5,83 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerinde;

  • dolar en düşük 5.7819 lira ve en yüksek 5.8472 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.3583 lira ve en yüksek 6.4266 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.0679 lira ve en yüksek 7.1926 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında "önemli" bir indirim yapmasını istediğini, buna gerekçe olarak "ABD'de enflsyon olmadığını" söyledi ve ekledi:

"Bir faiz indirimi, çok tatmin edici bir tane görmeyi arzu ediyoruz. Enflasyonumuz yok. Bu nedenle ABD ekonomisi bir faiz indirimini hak ediyor. Fed'in bunu ypacağını umuyorum."

Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass da, küresel ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısı yaptı.

Küresel büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2.6 beklentisinin gerisine düşebileceğine dikkat çeken Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette belirsizliği gösterdi.

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