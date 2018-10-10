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Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

DOVİZ HABERLERİ  | 10.10.2018 08:17 | Son Güncelleme

Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL yeni güne 6.10 seviyesinden başladı.

Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

Dolar TL ne kadar oldu? Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'ndan sonra 6.13 seviyelerinde seyreden dolar kuru, 10 Ekim 2018 tarihine nasıl başladı? İşte güncel dolar kuru ve piyasaların beklediği veriler...

Dolar/TL uluslararası piyasada yeni güne 6,10 lira seviyesinde başladı. Saat 07.30 itibariyle dolar 6.1036 , euro 7,0277 sterlin ise 8,0349 TL'den işlem görüyor. Dolar dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL seviyesinde hareket etmişti.

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PİYASALAR 12 EKİM'İ BEKLİYOR

Piyasaların gözü 12 Ekim'de. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.

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