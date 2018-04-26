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Dolar kuru ne kadar? Dolar güne nasıl başladı?

DOVİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası herkes bu soruya yanıt arıyordu. Dünkü faiz kararının ardından sert düşen ancak yeniden yükselişe geçen dolar dünü 4.0816 TL'den kapatmıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL kuru TCMB'nin geç likidite penceresi borç verme faizini beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasının ardından ilk tepki olarak sert gerilese de bu seviyelerde kalamazken, analistler kurdaki yükselişte TCMB'nin adımının yeterli görülmemesinin yanı sıra global piyasalardaki bozulmanın da etkili olduğunu belirtiyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte EM'ler genelinde sert satış baskısı gözlenirken, bir yandan da TCMB kararı nedeniyle TL'nin dolar karşısında en az değer kaybeden para birimi olduğuna da işaret ediliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI

Merkez Bankası (TCMB), erken seçim kararının alınması ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini belirterek GLP'yi beklentilerin üzerinde 75 baz puan artışla yüzde 13.5'e yükseltti.

Faiz artırım beklentileri ile gün içinde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 4.08'den 4.03 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak tekrar 4.10 seviyelerine yükseldi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar fiyatı 26 Nisan sabah saat 07:20 sularında dünkü kapanış değeri olan 4.0816 TL'den binde 5 yükselişle 4.0837 seviyesinde güne başladı. Euro ise 4.9654 ile kapadığı önceki günden 25 baz puanlık artışla 4.9773 TL'den el değiştiriyor.

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