Tarihi zirvenin ardından güne nasıl başladı?

Dolar ve euro dünkü tarihi zirvenin ardınan 16 Mayıs 2018 bugüne yine yüksek seyrini koruyarak başladı.

Küresel piyasalarda dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanırken, en fazla kaybı TL yaşadı.

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile Fitch’in Türkiye ekonomisine dair açıklamaları ve Hazine ihalelerine gelen düşük talep döviz kurunu yeni rekorlara taşıdı. Gün içinde dolar 4.4744 TL, euro ise 5.3020 TL’yi gördü.

DOLAR NE KADAR?



Dolar/TL bu sabah da yüksek seyrini koruyarak 7.40 itibarıyla 4.45 lira civarından seyrediyor.

EURO NE KADAR?



Aynı saatlerde euro/TL de 4.2660 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar ise 1.1830 seviyesinde yer alıyor.



