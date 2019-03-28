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Dolar kuru ne kadar? İşte dolarda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 28.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki sert yükselişin ardından gerileyen dolar/TL dün 5.30-5.46 arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah 5.43 civarında yer alıyor. Piyasalarda bugün, ABD büyüme verisi izlenecek.

Dolar kuru ne kadar? İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükselerek 5,84'ü gören dolar/TL, Merkez Bankası'nın adımları sonrasında haftaya düşüşle başlamasının ardından dalgalanıyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,45 civarında işlem görüyor. Dolar/TL dün gece 5,33 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,40'ın üzerinde.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası'ndan ikinci swap hamlesiMerkez Bankası'ndan ikinci swap hamlesi

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 27'ye kadar çıkarabilecek pencereyi aralarken, swap işlemlerinde limiti artırdı ve Türk lirası karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

Bu adımların ardından Londra swap piyasasında TL'nin maliyeti hızla yükselirken, traderlar TL'ye karşı yeni kısa pozisyon açamadıkları gibi daha önce açtıkları pozisyonları da zarar etmemek için kapatmak zorunda kaldı.

Londra piyasasında Türk lirası kısa pozisyonunu kapatmak isteyen traderların talepleri ve daralan likidite, derinliğe sahip olmayan swap piyasasında TL için uygulanan gecelik faizlerin yüzde bini aşmasına neden oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Integral Yatırım'ın notunda dolar/TL sakinliğini korusa da hala oynaklığın sürdüğü, kur 5.40'ın altına gerilemesine karşın buradan aldığı destekle yeniden 5.40 seviyesinin üzerine yükselebildiği belirtilerek, "31 Mart seçimlerine kadar kurda oynaklık sürebilir dolayısıyla net bir yönden bahsetmek bugünlerde biraz daha zor olabilir. Bugün ABD'de GSYIH rakamları açıklanacak. Verinin kur üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolar/TL'de 5.55 yukarıda direnç, aşağıda ise 5.30 seviyesi destek noktası" denildi.

KAYNAK:REUTRES

SWAP NEDİR?

Swap’ın kelime anlamı, ‘değiş, tokuş, takas…’

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

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