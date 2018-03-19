Dolar kuru ne kadar oldu?

Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle geçen hafta TL'de sert değer kaybı, tahvil faizlerinde ise hızlı yükseliş gözlenirken, dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.
Dolar kuru saat 09:40'da 3.9380'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8300 ile rekor seviyenin hemen altında yer alırken, sterlin/TL 5.4836 ile rekor kırdı.
Diğer taraftan dolar endeksi 90 seviyesinin hemen altında güçsüz bir görünüm çiziyor.
Piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi.
Bankanın bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının sıklığına işaret eden mesajlar önemli olacak.