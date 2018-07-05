FİNANS

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,67, euro 5,45 civarında hareket ediyor. Analistlere göre, TL açısından yine zorlu bir dönem yatırımcıyı bekliyor. Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde.

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi ardından yükselen kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin TCMB’nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi sonrasında düştü. 4,7230’a kadar yükselen kur 4,67’de dengelendi.

Bugün ise ilk işlemlerde dolar/TL hafif yükselişle 4.68 lira sınırında bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 5.46 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1655'ten işlem görüyor.

Analistlere göre, TL açısından yine zorlu bir dönem yatırımcıyı bekliyor. Dolar/TL’de 4.70-4.71 seviyesi üzerinde kalıcı olunursa 4.80-4.90 yeniden test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde yeniden 4.60 seviyeleri gündeme gelebilir.

Eylül vadeli Brent petrolü Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 52 sent ya da yüzde 0.7 düşerek varil başına 77.72 dolara indi.

Spot altın da yüzde 0.1 yükselerek ons başına 1,256.21 dolara çıktı.

Yurtiçinde bugün TCMB saat 14:30'da haftalık menkul kıymet istatistiklerini ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıklayacak. Yurtdışında ise saat 15:15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17:00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Piyasalar ayrıca yarın saat 15:30'da açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durumDolar ne kadar oldu? Dolarda son durum
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketlerDolarda enflasyon sonrası sert hareketler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz dolar ne kadar oldu Dolar kuru kaç TL

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
faynenşıl tayms yapıyordur.yoksa akepe ekonomiden çok iyi anlıyor.
akp,başta tayyib gitmeden türkiye ve islam alemine rahat yok
Diğer Haberler
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.