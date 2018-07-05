Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi ardından yükselen kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin TCMB’nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi sonrasında düştü. 4,7230’a kadar yükselen kur 4,67’de dengelendi.

Bugün ise ilk işlemlerde dolar/TL hafif yükselişle 4.68 lira sınırında bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 5.46 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1655'ten işlem görüyor.

Analistlere göre, TL açısından yine zorlu bir dönem yatırımcıyı bekliyor. Dolar/TL’de 4.70-4.71 seviyesi üzerinde kalıcı olunursa 4.80-4.90 yeniden test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde yeniden 4.60 seviyeleri gündeme gelebilir.

Eylül vadeli Brent petrolü Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 52 sent ya da yüzde 0.7 düşerek varil başına 77.72 dolara indi.

Spot altın da yüzde 0.1 yükselerek ons başına 1,256.21 dolara çıktı.

Yurtiçinde bugün TCMB saat 14:30'da haftalık menkul kıymet istatistiklerini ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıklayacak. Yurtdışında ise saat 15:15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17:00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Piyasalar ayrıca yarın saat 15:30'da açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.

