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Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 01.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

Geçen hafta uzun bir süre sonra ilk kez 6 TL seviyesinin altını gören Dolar/TL yeni haftaya 6.04 seviyesinden başladı. Piyasaların gözü bu hafta çarşamba günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisinde.

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar/TL yeni haftaya 6.04 seviyesinden başladı. Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, perşembe günü bir aylık aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmişti.

Düşüşte Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik etkili olmuştu.

GÖZLER EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasada gözler çarşamba günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Piyasa enflasyonda yüzde 3.5-4 civarında bir artış bekliyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.


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