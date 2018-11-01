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Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Dolar yeni güne nasıl başladı? Dolar TL ne kadar? İşte yeni ayın ilk günü olan 1 Kasım dolar kuru ve piyasaları etkileyen önemli veriler...

Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar/TL kuru, vergi indirimlerine yönelik açıklamanın ardından dün 15 kuruşluk yukarı yönlü hareketle 5.60 TL seviyesinin üzerine çıkarken, euro/TL ise 6.30 TL'yi geçti. ÖTV ve KDV indirimlerinin bütçe gelirlerini azaltıp açığı artıracağını öngören yatırımcılar Türk Lirası'ndan çıkma eğilimi gösterirken, artan bütçe disiplini endişesiyle dolar kuru TL karşısında yüzde 3 civarı değer kazandı.

1 KASIM DOLAR KURU

Dolar, 1 Kasım sabahına 5.59 TL seviyesinden başladı. Tahvil piyasaları da vergi indiriminin ardından hareketlendi. Açıklama öncesi yüzde 18.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52'ye kadar yükseldi.

Bankacılar mali disipline ilişkin yapılan açıklamaların ardından vergi indirimlerinin piyasaları endişelendirdiğini belirtirken, benzer şekilde 10 yıllık tahvil getirisinin de 30 baz puan yükseldiğini belirtti.

Öte yandan, indirimin olumlu etkileyeceği beklentisiyle ilgili şirket hisseleri yüksek primli seyretti. ÖTV indirimleri açıklamasının ardından Arçelik hisseleri yüzde 5, Tofaş yüzde 7, Ford Otosan da yüzde 7 üzeri primli hareket ediyor. Doğuş Otomotiv ise yüzde 17'nin üzerinde primli.

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