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Dolar ne kadar? 1 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildi.

Dolar ne kadar? 1 Mayıs 2018 dolar kuru

Global piyasalardaki olumlu seyir, ekonomi bürokratlarının toplantı haberi ve beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisi ile dün yönünü aşağı çeviren dolar/TL güne dünkü kapanış seviyelerine yakın başladı.

Global piyasalardaki olumlu seyir, ekonomi bürokratlarının toplantı haberi ve beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisi ile dün yönünü aşağı çeviren dolar/TL güne dünkü kapanış seviyelerine yakın başladı. İlk işlemlerde 4,24 seviyelerinde olan kur, sonrasında 4,26 seviyesine çıktı.

Dün güne 4.30 seviyesinin altında başlayan dolar/TL, küresel iyimserliğin yanı sıra toplantı haberinin piyasada TL'deki baskıyı hafifletecek adımlar atılabileceği beklentisini güçlendirmesi ve ABD'de açıklanan beklentilerin altındaki TÜFE verisi ile 4.22'li seviyelere kadar gerilemişti.

Dolar düşük gelen ABD enflasyon verisinin işlemcilerin Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini azaltmasıyla başlıca para birimleri karşısında dört buçuk ayın zirvesinin altında seyrediyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 17:00'de ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Piyasa TCMB ve hükümet tarafından gelebilecek olası adım ve açıklamaları izlerken, yurtdışı piyasalara paralel bir seyir bekleniyor.

TCMB yakından izleniyor

Bugün piyasada gündemin sakin olduğunu, doların küresel bazda bir miktar değer kaybettiğini genel olarak kurların ise yatay seyrettiğini söyleyen bir bankacı, "Yurtdışı piyasalar paralel bir seyir izleriz ancak gözler TCMB ve hükümette" dedi.

TCMB'nin faiz konusunda adım atmak için mümkün olduğu kadar 7 Haziran toplantısını bekleyeceğini söyleyen bankacı, "Bu PPK'da aksiyona geçmesi halinde dolar/TL'de 4.10'lara kadar dönüş beklerim hatta faiz artırım ölçeğine göre 4.0-4.05 seviyeleri bile gündeme gelebilir. Ama 50-75 baz puanlık bir artırım yapar bu yeter derse o zaman kurda yine yavaş yavaş yukarı hareket görürüz. PPK öncesinde ise kurdaki ataklara karşı ihracatçılara açtığı reeskont kredilerini yine bir kur seviyesinden sabitleyebilir. Diğer taraftan günlük döviz satım ihalelerine de yeniden başlayabilir" dedi.

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