Dolar ne kadar? 10 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolarda hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararı sonrası 4,37'ye kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar, Merkez Bankası'nın dün yaptığı ikinci müdahale ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası kademeli olarak düştü. Dün 4,25'e kadar gerileyen dolar kuru 10 Mayıs 2018 bugüne 4,29'dan başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından küresel olarak değer kazanan ABD doları, çarşamba günü Merkez Bankası’nın yeniden müdahalesi ve alınan ekonomi zirvesi kararıyla Türk Lirası karşısında bir miktar değer kaybetti. ABD Doları, günün ilerleyen saatlerinde tekrardan Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), çarşamba günü döviz depo ihalesinde miktarı 1.25 milyar dolardan 1.50 milyar dolara yükselttiğini açıklamasının ardından dolar/TL 4.34’ün altına gerilerken; ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağının duyurulmasının ardından da yüzde 1’den fazla geriledi. 4.25 seviyesine kadar inen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Saat 19:30 sıralarında 4.3243’e kadar yükselen dolar/TL kuru, ekonomi zirvesinde alınan kararlara dair açıklamanın ardından ise yeniden bir miktar geriledi

DOLAR VB EURO NE KADAR?



08:00 itibariyle dolar kuru 10 Mayıs 2018 bugüne 4,29'dan başladı. Euro ise 5,09 civarında hareket ediyor.